अहमदाबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें यौन अपराध और रेप के मामलों की जांच में तेजी लाने तथा बुनियादी ढांचे एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अलावा केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं.

विज्ञप्ति के मुताबिक, बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्र और राज्य के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे. बैठक में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की जांच में तेजी लाने, बलात्कार और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए त्वरित विशेष अदालत (एफटीएससी) के गठन की योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ सड़क संपर्क, बिजली, उद्योग और साझा हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

