भगवान कृष्ण का अपमान करने के आरोप में बजरंग दल ने जलाई 'कामसूत्र' किताब; कहा- अगली बार बुकस्टोर में आग लगाएंगे

अहमदाबाद. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के संगठन बजरंग दल (Bajrang Dal) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अहमदाबाद में किताबों की एक दुकान के बाहर एक किताब जलाई. आरोप है कि इसमें भगवान कृष्ण का ‘आपत्तिजनक चित्रण’ किया गया था. शनिवार की रात अहमदाबाद में सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग से सटे राजपथ क्लब के पास स्थित लैटीट्यूड गिफ्ट और बुक चेन रिटेल स्टोर में बजरंग दल के एक दर्जन कार्यकर्ता घुस गए और दुकान के बाहर जलाने से पहले किताब द कामसूत्र की प्रतियां उठा लीं.

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उत्तर गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष ज्वालित मेहता ने कहा, ‘हमें शिकायत मिली कि हिंदू भगवान भगवान कृष्ण को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने वाली पुस्तक दुकान पर बेची जा रही है. हम दुकान पर गए और पाया कि भगवान कृष्ण और राधा को दिखाती हुई कई आपत्तिजनक तस्वीरें और टिप्पणियां, उत्सव भट्टाचार्य की पुस्तक में प्रकाशित हुई थीं.’

Vatsayana’s Kaamsutra has been a pride of India for centuries as has been the sculptures of Ajanta Ellora Khajuraho and Konark. So what do we expect? Bamiyan Buddha style demolition of all Indian heritage? 2/N pic.twitter.com/HX4vwHWlOV

— DP (@dpbhattaET) August 28, 2021