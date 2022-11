गुजरात विधानसभा चुनाव 2022: भाजपा ने जारी की 6 नामों की दूसरी सूची, अब तक 182 में से 166 प्रत्याशी घोषित

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की है. धोराजी, खंलालिया, कुतियाना, भावनगर पूर्व, डेडियापाड़ा और चोर्यासी विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा ने क्रमश: महेंद्र भाई पाडलिया, मूलुभाई बेरा, ढेलिबेन मालदेभाई ओडेदरा, सेजल राजीव कुमार पांड्या, हितेश देवजी वसाया और संदीप देसाई को टिकट दिया है. इस तरह भाजपा ने 182 सीटों में से 166 के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवारों की पहली सूची में 160 नाम शामिल थे. गौरतलब है कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है. यहां 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे.

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के लिए कल रात बीजेपी ने अपने स्टार कैम्पेनर्स की भी लिस्ट जारी कर दी. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कुल 40 नाम शामिल हैं. गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं, रैलियां करेंगे.

BJP releases a list of 6 candidates to contest the upcoming Gujarat #AssemblyPolls2022 pic.twitter.com/ELQyIGkYSL

— ANI (@ANI) November 12, 2022