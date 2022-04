VIDEO: गुजरात में बुलडोजर देखकर खुद को रोक नहीं पाए ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन, जेसीबी पर चढ़कर ऐसे दिया पोज

पंचमहल (गुजरात ) . ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (British Prime Minister Boris Johnson) को अपनी गुजरात (Gujarat) यात्रा के दौरान बुलडोजर पसंद आ गया और वे खुद को रोक नहीं पाए. वे सीधे जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गए, इसके बाद वे बुलडोजर के गेट पर खड़े हुए और मीडिया की ओर देखते हुए हाथ हिलाया. इस घटना का वीडियो सोशल मी‍डिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके कॉ‍न्फिडेंस और खुशी को यूजर्स ने पसंद किया है. वे गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Chief Minister Bhupendra Patel) के साथ गुरुवार को पंचमहाल के हलोल जीआईडीसी में जेसीबी कारखाने का दौरा कर रहे थे.

जॉनसन, गुरुवार सुबह ही भारत पहुंचे हैं. उनके अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचने के बाद से जोरदार स्‍वागत किया गया. एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की. इस मौके पर कई मंत्री और अफसर मौजूद रहे. इसके बाद एयरपोर्ट से होटल तक के चार किमी के सफर में भी उनका स्‍वागत किया गया.

#WATCH UK PM Boris Johnson along with Gujarat CM Bhupendra Patel visits JCB factory at Halol GIDC, Panchmahal in Gujarat

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बिजनेस टाइकून गौतम अडानी से मुलाकात की. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने बोरिस जॉनसन का वीडियो जारी किया है. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के जरिए आपसी संबंधों को बढ़ावा देने, यूके के कारोबार के लिए बाधाओं को कम करने और रोजगार व विकास को बढ़ावा देंगे.

Honoured to host @BorisJohnson, the first UK PM to visit Gujarat, at Adani HQ. Delighted to support climate & sustainability agenda with focus on renewables, green H2 & new energy. Will also work with UK companies to co-create defence & aerospace technologies. #AtmanirbharBharat pic.twitter.com/IzoRpIV6ns

— Gautam Adani (@gautam_adani) April 21, 2022