नई दिल्‍ली. उत्‍तर प्रदेश के बुलडोजर एक्‍शन (UP bulldozer action) के बाद गुजरात (Gujarat) में भी बुलडोजर दौड़ गया है. राज्‍य के खंभात में रामनवमी (Ram Navami) पर हुई हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया है. जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. प्रशासन का कहना है कि आरोपियों ने जो अतिक्रमण किया था, उसे गिरा दिया गया है. रामनवमी पर गुजरात के हिम्‍मत नगर और आनंद जिले में हिंसा हुई थी, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी. हिंसक लोगों को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस के गोले छोड़ने पड़े थे. पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की.

जिला प्रशासन का कहना है कि यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों को हटाया गया है, ताकि लोगों को कोई दिक्‍कत न हो. गुजरात पुलिस ने बताया कि स्‍थानीय मौलवियों और अन्य लोगों ने समुदाय पर प्रभुत्व जमाने के मकसद से हिंसा की साजिश को अंजाम दिया था. पुलिस ने बताया कि ये आरोपी गुजरात के बाहर से बुलाए गए थे. वे यहां बड़ी वारदात करने वाले थे. इन आरोपियों को धन दिया गया था और यह भरोसा दिया गया था कि पकड़े जाने पर कानूनी मदद दिलाई जाएगी. आरोपियों ने कब्रिस्‍तान के अंदर से पत्‍थरबाजी की योजना बनाई थी ताकि पत्‍थरों की कमी नहीं हो. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मात्र 3 दिन के अंदर पूरी साजिश रच ली गई थी. इन लोगों को पता था कि रामनवमी पर जुलूस की इजाजत मिल गई है.

Gujarat | Properties belonging to the accused in Khambhat violence were demolished by the administration

The encroached properties belonging to accused are being demolished: District Admin pic.twitter.com/JAzBMjTM8i

