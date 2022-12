VIDEO: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पैसेंजर को आया हार्ट अटैक, CISF जवान बना 'भगवान', CPR देकर बचाई जान

अहमदाबाद. गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट (Ahmedabad Airport) पर CISF के एक जवान ने ‘भगवान’ बन एक यात्री की जान बचाई. दरअसल यात्री को अचानक हार्ट अटैक (Heart Attack) आ गया था. इसके बाद वह जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा. एयरपोर्ट पर तैनात CISF के एक जवान की नजर उस पर पड़ी. इसके बाद जवान दौड़कर यात्री के पास पहुंचा और CPR देकर उसकी जान बचा ली. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

TV9 भारतवर्ष के अनुसार भाजपा (bharatiya janata party) नेता सुनील देवधर (Sunil Deodhar) घटना के समय मौके पर मौजूद थे. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. इसके बाद उन्होंने इसे अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. उनके शेयर करने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब लोग CISF जवान की खूब तारीफ कर रहे हैं. वहीं कई यूजर्स ने जवान को भगवान कहा तो कइयों ने उसे देवदूत बताया.

