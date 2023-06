अहमदाबाद : भारतीय तट रक्षकों (Indian Coast Guards) ने चक्रवात ‘बिपरजॉय’ (Cyclone Biparjoy) के असर से खराब मौसम के बीच रातभर चले अभियान में गुजरात (Gujarat) में द्वारका तट से 40 किलोमीटर दूर तेल निकालने के लिए समुद्र पर बनाए गए प्लेटफॉर्म (Oil Rig) से 50 कर्मचारियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. समुद्री एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उसने एक बयान में कहा, ‘‘भारतीय तटरक्षक क्षेत्र उत्तरपश्चिम ने आईसीजी एएलएच विमान तथा शूर पोत से आयल रिग ‘की सिंगापुर’ से 50 कर्मियों को सुरक्षित निकाला.’’

उसने कहा, ‘‘उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और पोत ने ‘‘खराब समुद्री परिस्थितियों’’ और चक्रवात बिपारजॉय के कारण खराब मौसम में इसे अंजाम दिया. चक्रवात बिपारजॉय गुजरात के तटीय क्षेत्र के पास कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह पर 15 जून को पहुंचने की संभावना है. तटरक्षक बल ने बचाव कार्यों के लिए अपने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके तृतीय को सेवा में लगाया.

#WATCH | All 50 personnel have been evacuated today morning from jack-up rig ‘Key Singapore’ operating off Dwarka coast near Okha, Gujarat by the Indian Coast Guard ALH Dhruv helicopters: ICG officials

(Video: Indian Coast Guard) pic.twitter.com/Bj4Nb2s07Z

— ANI (@ANI) June 13, 2023