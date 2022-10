VIDEO: फैशन का चक्कर पड़ा भारी, गुजरात में फायर हेयरकट कराने गया युवक बुरी तरह से झुलसा

वलसाड. वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर बाल काटने के हजारों वीडियो देखा होगा, जो कभी-कभी मजेदार होते हैं तो कभी हैरान कर देने वाला होता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का फायर हेयरकट करा रहा है और अचानक वह बड़े हादसे का शिकार हो जाता है. इन दिनों फायर हेयरकट के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. फायर हेयरकट आजकल ट्रेंड में है. अधिकांश लोग फायर हेयरकट करवाते हैं. हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. वरना थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा हो सकता है.

गुजरात के वलसाड जिले के वापी कस्बे में मौजूद एक सैलून में 18 वर्षीय युवक फायर हेयरकट करा रहा था. इसी बीच आग तेजी से शरीर पर फैल गई और वह बुरी तरह से झुलस गया. वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि युवक कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है. अचानक से बालों पर लगी आग गर्दन की तरफ बढ़ने लगती है. इस दौरान युवक दर्द से चीखने लगता है. जैसे-तैसे शरीर पर फैली हुई आग को बुझाया जाता है. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है.

18-year-old boy suffered severe burn injuries after his ”fire haircut” went wrong at a salon in Vapi town of Gujarat’s Valsad district#valsad #fire_haircut #ViralVideo #viralvideos2022 pic.twitter.com/qZr8sXwQF1

— Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) October 27, 2022