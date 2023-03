भजन संध्या के दौरान हुई नोटों की बारिश, स्टेज पर बिछ गई पैसों की चादर, VIDEO हुआ वायरल

गुजरात: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. वायरल वीडियो गुजरात के वलसाड का है, जिसमें एक भजन कार्यक्रम के दौरान गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी पर अंधाधुंद नोटों की बौछार की जा रही है. यह कार्यक्रम शनिवार रात यानी 11 तारीख को वलसाड अग्निवीर गौ सेवा दल द्वारा आयोजित की गई थी. धीरे-धीरे गायक के किनारे नोटों की चादर बिछ गई. यह वीडियो एएनआई द्वारा ट्वीट किया गया है.

एएनआई द्वारा ट्वीट की गई इस वीडियो में गायक हारमोनियम के साथ भजन गा रहा है, उसके पोडियम के आगे खड़े सफेद शर्ट में कई शख्स 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोटों की बारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. धीरे-धीरे पूरा मंच करेंसी नोटों से ढक गया है. संगीत संध्याओं के दौरान धन की बौछार करने की प्रथा कोई असामान्य नहीं है. विशेष तौर पर, गुजरात को लोक गायकों पर नकदी की बौछार करने के लिए जाना जाता है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन नोटों को इकठ्ठा कर सामाजिक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

यहां देखें वीडियो:

#WATCH | People showered money on singer Kirtidan Gadhvi at an event organised in Valsad, Gujarat on 11th March pic.twitter.com/kH4G1KUcHo

— ANI (@ANI) March 12, 2023