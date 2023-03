VIDEO: अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है... जब कुत्तों से डर गया जंगल का राजा, दुम दबाकर ऐसे भागा

गांधीनगर : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह दिलचस्प वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने पोस्ट किया है, जिसमें एक शेर गुजरात (Gujarat) के इलाके में घूमता हुआ दिख रहा है. थोड़ी देर बार कुत्तों का झुंड शेर का पीछा करता है. ऐसा लगता है कुत्ते ही शेर हैं और शेर कुत्ता. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में, शेर को गांव में खुलेआम घूमते हुए देखा जा सकता है, इसके बाद कुत्तों का एक झुंड जंगल के राजा शेर का पीछा करने के लिए दौड़ता हुआ आता है. शेर कुत्तों को देखते ही पास में खड़ी गायों के झुंड की ओर दौड़ जाता है. वीडियो को ट्विटर पर 32 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है और कई प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘कुत्ते अच्छी तरह जानते हैं कि शेर से सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है.’

अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है

From the streets of Gujarat. Via ⁦@surenmehra⁩ pic.twitter.com/clhYLlcq6C

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 22, 2023