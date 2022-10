गुजरात: PM मोदी के राजकोट दौरे से पहले बड़ी चूक! फैक्ट्री से 1600 जिलेटिन स्टिक और ब्लास्टिंग कैप चोरी

राजकोट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. उनका आज राजकोट में एक कार्यक्रम है. उनके कार्यक्रम से पहले एक बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है. लपसारी इलाके में स्थित एक स्टोन क्रेशर फैक्ट्री से एक साथ जिलेटिन (Gelatin) की 1600 छड़े और ब्लास्टिंग कैप गायब हो गई हैं. इतनी मात्रा में छड़ें और ब्लास्टिंग कैप के चोरी होने से हड़कंप मच गया है. कंपनी मालिक की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गयाा है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और पुलिस ने इसकी छानबीन तेज कर दी है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार राजकोट में जोन 1 के एसीपी बीवी जाधव ने घटना की पुष्टि की है.

पुलिस ने क्रेशर फैक्ट्री के मालिक इभालभाई जालू की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत के अनुसार लपसारी गांव से जिलेटिन के सात बक्सों को चोरी किया गया है. घटना को 6 अक्टूबर की रात अंजाम दिया गया. एफआईआर दर्ज होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. दर्ज एफआईआर के अनुसार 1600 जिलेटिन की छड़ें, 250 ब्लास्टिंग कैप्स और 1500 मीटर तार की चोरी की गई है. वहीं मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 454, 457 और 380 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

Gujarat | Owner of a stone crusher factory has informed us that 1600 gelatin sticks, blasting caps stolen from his factory located in Lapasari area. We’ve started search. Special Operations Group (SOG), police & others are probing it: BV Jadhav, ACP Zone 1, Rajkot (09.10)

— ANI (@ANI) October 10, 2022