Gujarat Election Result: गुजरात में भाजपा को कितनी सीटें आएंगी? नतीजों से पहले हार्दिक पटेल ने की यह बड़ी 'भविष्यवाणी'

नई दिल्ली: गुजरात में भाजपा लगातार सातवीं जीत दर्ज करेगी या कांग्रेस कुछ बड़ा उलटफेर करेगी या फिर आम आदमी पार्टी अपने डेब्यू से चौंकाएगी, आज आने वाले नतीजों से यह तसवीर साफ हो जाएगी. आज यानी गुरुवार को गुजरात चुनाव के नतीजों का आज दिन है और वोटों की सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. गुजरात चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा नेता और उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की है. हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि भाजपा गुजरात में जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी. इतना ही नहीं, भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका भी दावा कर दिया.

Election Results 2022 LIVE Update: गुजरात का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हार्दिक पटेल से जब पूछा गया कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके जवाब में भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी को गुजरात में 135-145 सीटें मिल सकती हैं. उन्होंने कहा, ‘हम निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं. क्या आपको कोई शक है?. बता दें कि भाजपा ने हार्दिक पटेल को वीरमगाम से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है.

135-145, we are definitely going to form the Govt. Do you have any doubts?: BJP candidate from Viramgam, Hardik Patel when asked how many seats will his party get #GujaratElection2022 pic.twitter.com/dfekGSJtBB

— ANI (@ANI) December 8, 2022