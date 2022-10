गुजरात गौरव यात्रा : 'कांग्रेस अटकी लटकी भटकी पार्टी...' मेहसाणा में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

अहमदाबाद. गुजरात में सियासी पारा दिन-ब- दिन चढ़ता जा रहा है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है. गौरव यात्रा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सालों तक बबूल के पेड़ बोए तो आम कहां से खाएंगे. कांग्रेस पार्टी आज खुद अटकी, लटकी, भटकी हुई पार्टी है. उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “गुजरात गौरव यात्रा सिर्फ भाजपा की यात्रा नहीं है. ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है. यह पूरे देश की यात्रा है. ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को भव्य करने वाली गौरव यात्रा है. इस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है.”

नड्डा ने कहा कि भारत को आुधनिक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में छलांग लगा रहा है. मोदी सरकार का प्रयास आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ का प्रयास है.

BJP national president JP Nadda flags off Gujarat Gaurav Yatra in Mahesana. CM Bhupendra Patel and others also present. pic.twitter.com/B7duUvQq5e

— ANI (@ANI) October 12, 2022