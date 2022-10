Morbi Bridge Collapse Live: मोरबी पुल हादसे में अब तक 120 की मौत, 177 बचाए गए, 19 घायल अस्पताल में भर्ती

मोरबी सिविल अस्पताल से आज सुबह का दृश्य जहां मच्छु नदी पर बने केबल ब्रिज के गिरने से हुए हादसे के घायलों को भर्ती कराया गया है. कल शाम केबल ब्रिज गिरने से अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है.

Gujarat | Early morning visuals from Morbi Civil Hospital where the patients injured in the Morbi cable bridge collapse are admitted.

More than 100 people died after the cable bridge collapsed yesterday evening. pic.twitter.com/S9zv3s8HIP

