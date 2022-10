Morbi Bridge Collapse Live: मोरबी पुल हादसे में अब तक 132 की मौत, मच्छु नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मोरबी में दुर्घटनास्थल से सुबह का दृश्य जहां एक केबल पुल के गिरने से 120 लोगों की जान चली गई है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौके पर मौजूद हैं.

Gujarat | Early morning visuals from the accident site in #Morbi where more than 100 people have lost their lives after a cable bridge collapsed.

Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi is also present at the spot. pic.twitter.com/TxtzWySFGT

— ANI (@ANI) October 31, 2022