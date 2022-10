Morbi Bridge Collapse Live: मोरबी पुल हादसे में 134 मौतें, जल्द खत्म होगा रेस्क्यू ऑपरेशन- NDRF डीआईजी

मोरबी पुल हादसे के बाद मच्छु नदी में खोज और बचाव अभियान में मदद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. हादसे में मरने वालों की संख्या 132 पहुंच गई है, ऑपरेशन जारी है और अपने अंतिम चरण में है.

#WATCH | Gujarat: Drones being used to help in the search and rescue operation in Morbi, following the incident of #MorbiBridgeCollapse

The death toll stands at 132, operation is underway. pic.twitter.com/qlA8BCtnva

— ANI (@ANI) October 31, 2022