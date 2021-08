'फैंटा ऑमलेट' आपने खाया है कभी? सूरत में मिल रही डिश की Twitter पर खूब चर्चा

नई दिल्‍ली. वैसे तो आपने यह सुना ही होगा ‘संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे.’ ऐसा अंडे में मौजूद पौष्टिक तत्‍वों के कारण कहा जाता है. अंडे खाने से स्‍वास्‍थ्‍य अच्‍छा रहता है. अंडे के कई सारे व्‍यंजन बनते हैं. इनमें हाफ फ्राई, आमलेट, उबले अंडे और अंडा करी मुख्‍य रूप से शामिल हैं. लेकिन आपको अगर इन सबके अलावा अंडे का कोई विशेष व्‍यंजन खाने को मिले, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं हो, तो शायद आप उसे खाने के लिए काफी उत्‍साहित हो जाएंगे. यह व्‍यंजन है ‘फैंटा ऑमलेट’.

जी हां, ऊपर आपने सही पढ़ा. यह व्‍यंजन दरसअल कोल्‍डड्रिंक फैंटा और अंडे के साथ बनाया जाता है. इसे लेकर ट्विटर पर काफी चर्चाएं हैं, लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि यह मिलता कहां पर है.

Mom come pick me they’re frying Fanta with eggs. pic.twitter.com/EcvoXszmTK — Eesha (she/her) (@Agabaai) August 4, 2021

ईशा नामक एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर इस पूरी डिश का वीडियो अपलोड किया है. इसमें जानकारी दी गई है कि यह गुजरात के सूरत की एक दुकान में मिलता है. इस दुकान का नाम इंडिया ईट मामा बताया जा रहा है.

इस वीडियो में एक रसोइया पूरी डिश बनाने की विधि बताता है. इस वीडियो के साथ उसने लिखा है ‘मॉम, कम पिक मी. दे आर फ्राइंग फैंटा विद एग.’

इस करीब ढाई मिनट के वीडियो को देखकर ट्विटर पर लोग काफी अचरज में हैं. हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर इस ऑमलेट का टेस्‍ट कैसा होगा. इस व‍ीडियो के अब तक 1 लाख से अधिक व्‍यूव हो गए हैं. साथ ही 2000 से अधिक लाइक मिल चुके हैं.