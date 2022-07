गुजरात के बाटोड में जहरीली शराब पीने से 28 की मौत, करीब 30 अन्य अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती

अहमदाबादः गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने इसकी पुष्टि की है. बोटाद पुलिस ने सोमवार रात भर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें 600 लीटर मेथनॉल जब्त किया गया. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात तक जहरीली शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

गुजरात ड्राई स्टेट है. यहां शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. ऐसे में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है. गुजरात सरकार ने 2017 में शराबबंदी से जुड़े कानून को और सख्त बना दिया था, जिसके तहत राज्य की सीमा में शराब बिक्री पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. अधिकारियों ने बताया कि भावनगर, बोटाद, बरवाला और धंधुका के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अब भी करीब 30 लोगों का इलाज चल रहा है. भावनगर रेंज के महानिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने त्रासदी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल ;का गठन किया है.

Botad spurious liquor tragedy | A total of 28 people have died in the tragedy: Gujarat DGP Ashish Bhatia pic.twitter.com/BlC5hZdMkT

— ANI (@ANI) July 26, 2022