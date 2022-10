मोरबी पुल हादसे पर PM मोदी का छलका दर्द, भावुक होकर कहा- इस विकट स्थिति में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी

अहमदाबाद. गुजरात में हुए मोरबी ब्रिज हादसे में गई जानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. इस दौरान वह भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि मैं यहां मौजूद जरूर हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी में है. मेरी करुणा उन लोगों के साथ है. मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे. उन्होंने वहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया और सबसे पहले मोरबी हादसे पर दुख जाहिर किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कम मौकों पर ही ऐसा दर्द महसूस किया है. एक तरफ उनके मन में इस हादसे का दुख है, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य भी है. प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि मोरबी हादसे के बाद से लगातार गुजरात सरकार द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद दी जा रही है.

