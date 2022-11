मोरबी ब्रिज हादसाः घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे PM नरेंद्र मोदी, मदद का दिया पूरा भरोसा, देखें वीडियो

अहमदाबाद. गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे से प्रभावित परिवारों में मातम पसरा है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी पहुंच गए हैं. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. वह काफी देर तक घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात करते रहे. उन्होंने सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. इसके साथ ही घायलों और इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से पूरी मदद किए जाने का आश्वासन दिया.

एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी पुल घटना स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम सामने आया था. इसी के तहत पीएम मोदी ने मौके का निरीक्षण किया. इसके बाद वह स्थानीय अस्पताल पहुंचे जहां पर मोरबी ब्रिज हादसे के घायलों का इलाज किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सभी घायलों से उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

#WATCH | PM Modi meets the injured in the #MorbiBridgeCollapse incident that happened on October 30

(Source: DD) pic.twitter.com/26tXlAvnmJ

