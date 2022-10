हादसे के तुरंत बाद रिपेयर होकर पटरी पर लौटी वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ट्रैक की फेंसिंग करेगा रेलवे

अहमदाबाद: मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 6 अक्टूबर की सुबह 11:18 बजे वटवा-मणिनगर स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस प्रीमियम ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा (नोज कोन कवर) टक्कर के कारण टूट गया था. हालांकि, हादसे के एक दिन बाद मुंबई-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस रिपेयर होकर फिर से पटरी पर लौट आई है. इसके अगले भाग को मुंबई सेंट्रल रेलवे के कोचिंग केयर सेंटर में ठीक कर दिया गया है. रेलवे सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि ट्रेन का सिर्फ अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, इसके किसी फंक्शनल पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा था.

रेलवे सीपीआरओ ने कहा कि ग्रामीणों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने मवेशियों को ट्रैक के पास न छोड़ें. उन्होंने आगे बताया कि पश्चिम रेलवे गांधीनगर-अहमदाबाद खंड पर ट्रेन की गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बाड़ लगाने का काम करेगा. आपको बता दें कि 3-4 भैंसों के अचानक रेलवे ट्रैक पर आने के कारण यह हादसा हुआ था. दुर्घटना के 8 मिनट के भीतर ट्रेन गांधीनगर के लिए रवाना हो गई थी और अपने तय समय पर पहुंची. मरम्मत के दौरान मुंबई सेंट्रल डिपो में ट्रेन में नया नोज कोन कवर लगाया गया और बिना किसी अतिरिक्त डाउनटाइम के इसे वापस सर्विस में डाल दिया गया था.

#UPDATE | Nose Cone Cover of the front coach was replaced with a new one in Mumbai Central depot during the maintenance & the train is put back into service without any extra downtime. We’re taking all actions to prevent such types of incidents in future: Western Railway CPRO pic.twitter.com/gPp62pUbUA

— ANI (@ANI) October 7, 2022