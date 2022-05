गुजरात दौरे पर पहुंचे PM मोदी, राजकोट में किया मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन

राजकोट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे. उन्होंने राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल उद्घाटन किया. यह अस्पताल 40 करोड़ की लागत से बना है. एयरपोर्ट पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी की. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी गुजरात में हैं. वह जामनगर में कार्यक्रम में ​शामिल हो रहे हैं.

पटेल सेवा समाज की ओर से इस मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है. अस्पताल के प्रबंधक न्यासी डॉ भरत बोघारा ने बताया कि 200 बिस्तरों वाला केडी परवाडिया मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल राजकोट-भावनगर राजमार्ग पर स्थित है और यह 40 करोड़ रुपये की लागत से बना है. बोघारा ने कहा कि अस्पताल से राजकोट, बोटाद, अमरेली और आसपास के अन्य जिलों के ग्रामीण इलाकों के लोगों को फायदा होगा.

Live: Hon’ble PM Shri @narendramodi dedicates to people Shri K.D.Parvadiya multi-specialty hospital at Atkot in Rajkot dist. #DoubleEngineInGujarat https://t.co/gSWG8sHKlO

— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) May 28, 2022