गुजरात के भरूच में ‘उत्कर्ष समारोह’, PM मोदी करेंगे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद

नई दिल्ली. प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भरूच में ‘उत्कर्ष समारोह’ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे. लोगों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने वाली राज्य सरकार की चार प्रमुख योजनाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए भरूच में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. भरूच के जिला प्रशासन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक ‘उत्कर्ष पहल’ अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है.

पीएम मोदी ने बुधवार को इस कार्यक्रम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी थी. ट्वीट के मुताबिक, आज सुबह 10.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वे उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया.

At 10:30 AM tomorrow, 12th May, will address the ‘Utkarsh Samaroh’ via video conferencing. This programme is being held in Bharuch to mark the achievement of hundred percent saturation of four key state government schemes that ensure financial help to people.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 11, 2022