Navratri Video: वडोदरा के मंदिर में पुरुषों ने किया गरबा, सदियों पुराना है इतिहास

वडोदरा. नवरात्रि (Navratri 2021) का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर शहर में मां दुर्गा के विभिन्‍न स्‍वरूपों की आराधना के लिए पंडाल लगे हैं. साथ ही इनमें अलग-अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. नवरात्रि में गरबा (Garba) का भी विशेष महत्‍व है. गुजरात (Gujarat) समेत कुछ राज्‍यों में लोग नवरात्रि पर गरबा खेलते हैं. इस बीच गुजरात के वडोदरा के एक मंदिर में पुरुषों ने गरबा खेलकर सदियों पुरानी परंपरा निभाई है.

गुजरात के वडोदरा में स्थित अंबा माता मंदिर में भी नवरात्रि को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है. बड़ी संख्‍या में भक्‍त यहां मां का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं. यहां की एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें पुरुष गरबा खेलते हैं.

इस मंदिर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरुष लाइन में लगे हुए हैं. मंदिर में दीये जल रहे हैं. मां दुर्गा के भजन और आरती बज रही है. इस बीच पुरुष वहां लाइन में लगकर गरबा खेल रहे हैं.

#WATCH: Vadodara’s Amba Mata Temple practices an age-old tradition of an ‘All-Men Garba’. “In ancient times it wasn’t safe for women to participate in Garba late at night, which is why men performed it draping dupattas; doesn’t mean that women weren’t allowed,” said temple priest pic.twitter.com/lnKkfZCHgm

— ANI (@ANI) October 9, 2021