अहमदाबाद. देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के दौरान बड़ी संख्‍या में लोगों की नौकरी (Job Vacancy) गई थी. अब जब भी किसी विभाग में किसी पद के लिए वैकेंसी निकलती है तो बड़ी संख्‍या में युवा नौकरी (Employment) पाने की आशा के साथ पहुंच जाते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा गुजरात के बनासकांठा में देखने को मिला. यहां के पालनपुर में ग्राम रक्षा दल की 600 वैकेंसी के लिए सैकड़ों की संख्‍या में युवाओं की भीड़ पहुंच गई. उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के बनासकांठा में ग्राम रक्षा दल के लिए निकली 600 पदों की वैकेंसी के विज्ञापन में इसकी अर्हताएं भी बताई गई हैं. इसके अनुसार 5वीं क्‍लास से कम पढ़े युवा भी इस पोस्‍ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए शारीरिक टेस्‍ट भी लिया जाता है.

#Watch | Gujarat: A large number of people gathered in Banaskantha’s Palanpur area for 600 posts of Gram Raksha Dal pic.twitter.com/5XICnjkBks

— ANI (@ANI) November 27, 2021