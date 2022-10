गृह मंत्री पर जूता फेंका...नौकरी से निकाले गए, विवादों में रहना 'शौक' है, जानें गोपाल इटालिया के बारे में

अहमदाबाद: आम आदमी पार्टी (AAP) के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मांग ‘हीराबा’ पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में हैं. हालांकि, 33 वर्षीय इस AAP नेता के लिए विवादों से यह पहला नाता नहीं है, यह कहा जाए कि ‘विवाद और गोपाल इटालिया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं’, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. पिछली बार उन्हें गुजरात भाजपा के कार्यालय ‘श्री कमलम्’ के बाहर प्रदर्शन करने के कारण जेल जाना पड़ा था. इस बार वह पीएम और उनकी मां के को लेकर अपमानजनक बयानबाजी के चलते बीजेपी के निशाने पर हैं.

आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का यह वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ है, जब गुजरात में चुनावों का ऐलान होना है. इस वीडियो के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोपाल इटालिया को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था. वह पेशी के लिए दिल्ली पहुंचे. एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि इटालिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे. फिर दिल्ली पुलिस पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया. इसके बाद गोपाल इटालिया ने फिर बयानबाजी की. कहा, ‘मेरे नाम में गोपाल है, मैं कंस की औलादों से नहीं डरता हूं, अंजाम कुछ भी हो.’ आइए जानते हैं इनके बारे में…

सरकारी नौकरी से दो बार निकाले जा चुके हैं गोपाल इटालिया

गोपाल इटालिया का जन्म 21 जुलाई 1989 को गुजरात के बोटाद जिले में हुआ था. वह राज्य के प्रभावी पाटीदार सुमदाय से आते हैं. उन्होंने भावनगर जिले के उमराला तालुका के टींबी गांव में और धोला गांव में अपनी माध्यमिक पढ़ाई की. इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. राजनीति में आने से पहले वह सरकारी नौकरी में भी रहे. पहले 2013 तक, गुजरात पुलिस में कांस्टेबल रहे, फिर 2014 में अहमदाबाद कलक्ट्रेट में राजस्व क्लर्क के रूप में काम किया. लेकिन नौकरी में रहते हुए भी उनका एक्टिविज्म जारी रहा, इसलिए यहां उनका टिकना मुश्किल हुआ. सरकारी नौकरियों से निकाले जाने के बाद, इटालिया ने बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया. मतलब वह घोषित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता बन गए.

Arvind Kejriwal, gutter mouth Gopal Italia now abuses Hira Ba with your blessings. I profer no outrage, I don’t want to show how indignant Gujaratis are but know this you have been judged & your party shall be decimated electorally in Gujarat. Now the people will deliver justice. pic.twitter.com/Ljh9R1DamD

— Smriti Z Irani (@smritiirani) October 13, 2022