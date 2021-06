Kisan Aandolan: कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट, CM से की मुलाकात

चंडीगढ़. भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट कृषि कानूनों के समर्थन (Support for agricultural laws) में उतर आया है. भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का न्योता (Invitation to hold public meeting in Kurukshetra) दिया.भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को खुला चैलेंज दिया.



ठाकुर गुनी प्रकाश ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा हम कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे और अगर किसी तथाकथित किसान संगठन ने इसका विरोध किया तो अपने तरीके से उस से निपटेंगे. अगर वो लाठी गंडासे लेकर आएंगे तो किसान उन्हें जवाब देंगे. हम शांति में विश्वास रखते हैं. लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम किसी ने खलल डाला तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे.



सरकार ने किसानों की मांगें पूरी की



भारतीय किसान यूनियन ने कहा इन तीन कृषि कानूनों को लेकर कई सालों से उन्होंने मांग उठाई थी और अब जाकर यह पूरी हुई है. हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं और अगर सरकार ने इन कानूनों को रद्द किया तो इससे बड़ा आंदोलन हम करके दिखाएंगे.गुरनाम चढूनी पर कसा तंज



गुनी प्रकाश ने कहा गुरनाम सिंह चढूनी राजनीति के लिए इन कानूनों का विरोध कर रहा है. जो आदमी शुगर मिल का चुनाव हार गया हो, विधानसभा चुनाव में जिसकी जमानत ना बची हो वह चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध कर रहा है यह बर्दाश्त नहीं है. गुनी प्रकाश ने कहा विपक्षी दल किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं करोड़ों रुपए की संपत्ति गुरनाम सिंह चढूनी ने बनाई है. कई एकड़ जमीन उसने अलग-अलग जगहों पर खरीदी है.