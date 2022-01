Haryana Corona Update: 24 घंटे में मिले 9655 नए संक्रमित, 12 लोगों की मौत

गुरुग्राम. हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है. राज्य में गुरुवार को जहां 9558 मामले सामने आए थे वहीं शुक्रवार को 9655 नए संक्रमित मिले हैं. वहीं 12 लोगों ने कोरोना संक्रमण के आगे दम तोड़ दिया. प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या देखी जाए तो 62016 पहुंच गई है. वहीं पॉजिटिविटी रेट 21.57 प्रतिशत पर रही. 9247 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है.

वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा मिल रहे हैं. वहीं करनाल, सोनीपत, अंबाल, पंचकूला, पानीपत और झज्जर में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है.

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि भी बढ़ी

वहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को भी 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था. बीते मंगलवार को सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में जिम और स्पा को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. इसके अलावा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए हरियाणा में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10 बजे तक कर दिया गया है. जारी आदेशों में अब शराब की दुकानें अब 6 बजे के बजाए रात्रि 10 बजे बंद होंगी. शराब के व्यापारियों द्वारा समय बढ़ाए जाने की मांग और उनको हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बता दें कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

