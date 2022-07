Haryana DSP Murder Case: हरियाणा सरकार ने दिए न्यायिक जांच के आदेश, अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार नूंह में डीएसपी की हत्या के बाद एक्शन मोड में है. पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है.

अनिल विज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हरियाणा सरकार ने मेवात में खनन माफिया द्वारा डीएसपी की मौत और उस क्षेत्र में अवैध खनन की अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है.

Haryana Govt has decided to get conduct a Judicial Enquiry into the Death of a DSP by mine mafia in Mewat and all other circumstances of illegal mining in that area.

