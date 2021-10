चंडीगढ़. हरियाणा में धान की खरीद बंद करने पर किसानों का गुस्सा फूटा है. इसी वजह से जींद, भिवानी, करनाल और पानीपत सहित कई जगह किसान सड़कों पर निकले हैं. इस दौरान किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के करनाल स्थित घर का घेराव किया, तो भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर जमकर हंगामा किया. जबकि सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. किसानों ने मंत्री के गैरमौजूदगी में पीए को मांगपत्र सौंपा और हरियाणा सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

वहीं, किसानों के विरोध को देखते हुए धान खरीद जल्दी कराने के विषय पर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है. इसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल दिल्ली जाएंगे. इस दौरान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की जाएगी. धान की खरीद न होने पर पंचकूला में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. पंचकूला में किसानों का विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के आवास के घेराव का कार्यक्रम था. इस दौरान चंडीमंदिर टोल प्लाजा से घेराव के लिए निकले किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. कुछ किसान भाजपा कार्यालय के बाहर भी पहुंचे हैं.

#WATCH Protestors break barricades, police use water cannon against them, gathered outside the residence of Haryana CM ML Khattar in Karnal after paddy procurement delayed till October 10 in Haryana pic.twitter.com/ZPWqYp1JqU

— ANI (@ANI) October 2, 2021