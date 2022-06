नई दिल्‍ली/चंडीगढ़ : हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को हुए मतदान (Haryana Rajya Sabha Election 2022) में कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा (BJP) और उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटें जीत लीं. शर्मा को बीजेपी और जजपा का समर्थन प्राप्‍त था. दो राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही दिनभर हाई ड्रामा देखा गया. हालांकि मतगणना निर्धारित समय के 7.5 घंटे बाद आधी रात से ही शुरू हुई और देर रात करीब ढाई बजे नतीजे घोषित हुए.

Exclusive: JJP पोलिंग एजेंट ने चुनाव आयोग से कहा- ‘हां कांग्रेस विधायकों ने मुझे अपना वोट दिखाया’

हरियाणा की दो राज्‍यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और जजपा व भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देर रात निर्वाचित घोषित किया गया. जहां बीजेपी को मिले 3600 वोटों के मूल्य से पंवार ने एक सीट जीती, वहीं शर्मा ने 2966 वोट वैल्यू के साथ दूसरी सीट जीती. कांग्रेस के वोटों का मूल्य 2900 आंका गया. कांग्रेस के एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जबकि कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने शर्मा के लिए क्रॉस वोट किया था.

Haryana Rajya Sabha Election 2022: रिटर्निंग ऑफ‍िसर पर क्‍यों भड़क गए बीजेपी व निर्दलीय उम्‍मीदवार? जानें क्‍या है पूरा मामला

ये रहा जीत का कैलकुलेशन…

-एक वोट 100 के बराबर

-कांग्रेस की एक वोट हुई कैंसल

-अब 88 वोट बचे

-8800/3=2934 ये जीत के लिए प्रत्याशी को चाहिए थे

-कृष्णलाल पंवार के 66 वोट बचे, जो कार्तिकेय शर्मा को ट्रांसफर हुए

-कार्तिकेय शर्मा को 66+2900= 2966 वोट मिले

-कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले

-इस आधार पर कार्तिकेय शर्मा की हुए जीत

नतीजे घोषित होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और भाजपा-जजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिठाई खिलाकर उनकी जीत के लिए बधाई दी.

Haryana CM Manohar Lal Khattar congratulates BJP candidate Krishan Lal Panwar and BJP-JJP backed independent candidate Kartikeya Sharma for their win in the #RajyaSabhaElection2022 pic.twitter.com/qxAcOt4b2d

— ANI (@ANI) June 10, 2022