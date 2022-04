Haryana Weather Report: लू की चपेट में हरियाणा, अप्रैल के पहले सप्ताह में नहीं मिलेगी राहत

हरियाणा. देश के कई हिस्सों में इस समय गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. हरियाणा (Haryana) की बात करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्म हवाओं (Heat Waves) का दौर जारी है. इस कारण हरियाणा में सभी जगहों पर तापमान आसमान छू रहा है. आईएमडी (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में हरियाणा में लू चलेगी. इस कारण सभी जगह तापमान में वृद्धि होगी और लोगों को इससे खासी परेशानी हो सकती है.

बता दें कि प्रति चक्रवातीय सर्कुलेशन के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोत्तरी हो चुकी है. ​हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में हैं. मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आने वाली छह अप्रैल तक हरियाणा में शुष्कता बनी रहेगी. इसक कारण औसम अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आस पास रहेगा. इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री के बीच रहेगा. यानी की आने वाले सप्ताह में दिन और रात दोनों ही गर्म रहेंगे.

Heat wave conditions in some parts over Madhya Pradesh during next 5 days. Isolated Heat Wave conditions over Rajasthan during next 5 days; over Himachal Pradesh, south Haryana-Delhi, southwest Uttar Pradesh, Gujarat state, Vidarbha, Chhattisgarh, Jharkhand on 01st & 02nd April; pic.twitter.com/mZ3TDKXpfF

