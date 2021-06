OMG: चंडीगढ़ से सटे गांव में 8 साल की बच्ची को सांप ने काटा, CCTV में कैद हुआ हादसा

सांप के काटने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई.

चंडीगढ़. हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के साथ सटे गांव में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई. मामला मोहाली जिले के कांबली गांव का है, जहां सांप ने एक बच्ची को काट लिया (snake bitten a girl). सांप द्वारा काटे जाने से बच्ची का पूरा शरीर नीला पड़ा गया (The whole body of the girl turned blue) और चंद ही मिनटों में उसकी मौत हो गई. बच्ची के परिजनों को नहीं पता था कि उसे सांप ने काट लिया है. बाद में परिवार के सदस्यों ने घर में लगे सीसीटीवी को चेक किया तो पता चला बच्ची को सांप ने काटा है.



बता दें कि मोहाली जिले के कांबली गांव में एक 8 साल की बच्ची की सांप काटने से मौत हो गई. बच्ची का नाम गुरशीरत कौर था और तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. अगले ही महीने बच्ची का जन्मदिन था. बच्ची के दादा ने कहा कि आधे घंटें में ही बच्ची की मौत हो गई. परिवार वाले भी नहीं समझ पाए थे कि आखिर लड़की नीली कैसे पड़ गई. जब सीसीटीवी देखी तो पता चला की बच्ची को सांप ने काटा है.



सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चला पता



सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची घर के आंगन में लगे बिजली के स्विच को ऑफ करने जा रही है. आंगन में एक मेज भी पड़ा हुआ था. उसी मेज के नीच सांप छिपा बैठा था. जैसे ही बच्ची स्विच बंद करती है तो सांप उसे काट लेता है. जिसके बाद बच्ची घर के अंदर की ओर भागती दिखाई दे रही है.