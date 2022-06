अग्निपथ का विरोधः हरियाणा में बवाल जारी, जींद में रेल ट्रेक बाधित, फरीदाबाद में पथराव

चंडीगढ़. भारतीय सेना में चार साल के लिए भर्ती करने की योजना अग्निपथ का विरोध देशभर में हो रहा है. हरियाणा में गुरुवार को विरोध हुआ था और गाड़ियों में आगजनी देखने को मिली थी. शुक्रवार को भी हरियाणा के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया है और हाईवे पर जाम के अलावा, रेलवे ट्रेक बाधित किए हैं.

जानकारी के अनुसार, अग्निपथ योजना को लेकर हिसार के युवाओं में रोष है. योजना के विरोध में हिसार में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे हैं. दरअसल, हरियाणा के कई जिलों से भर्ती की तैयारी के लिए युवा हिसार में ट्रेनिंग लेते हैं. युवाओं ने महाबीर स्टेडियम से रोष मार्च निकाला है और लघुसचिवालय पहुंचे हैं. यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा, मौके पर वज्र वाहन और वाटर कैनन भी तैनात किए गए हैं.

इसके अलावा, सैंकड़ों युवाओं ने भिवानी-हिसार हाइवे जाम कर दिया है. यहां पर तिगड़ाना मोड़ पर जाम लगाया है और जाम में वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं. मौक़े पर भारी पुलिस बल मौजूद है.

#WATCH | Haryana: Police chased away protesters who were agitating in Narnaul against #AgnipathRecruitmentScheme. Protest was also held at Hero Honda Chowk. pic.twitter.com/RPeu02mO0Y

— ANI (@ANI) June 17, 2022