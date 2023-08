VIDEO: ‘मैं उसे लॉरेंश बिश्नोई समझ गया था’, सिद्धू मुसेवाला को आतंकी बताने वाले पुलिस अफसर ने मांगी माफी

पंकज कपाही

चंडीगढ/ रांची. पंजाब के प्रसिद्द और दिवंगत सिंगर सिद्धू मुसेवाला को झारंखड के पुलिस अधिकारी की तरफ से आतंकवादी कहने पर बवाल हुआ है. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है. अब सिद्दू मूसेवाला को आंतकवादी कहने वाले झारखंड पुलिस के अधिकारी ने माफी मांगी है. न्यूज18 से बातचीत में माफी मांगते हुए पुलिस अधिकारी कहा कि यह ह्यमून एरर की वजह से हुआ है. मैं मुसेवाला को नहीं जानता था. मैं उसे लॉरेंस बिश्नोई समझ गया था.

उन्होंने बताया कि यह वीडियो लगभग तीन हफ्ते पुरानी है. मैंने वीडियो वायरल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला के बारे में गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में जाना. सिद्धू अच्छे कलाकार थे. मैं अपनी मानवीय भूल के लिए सिद्धू के परिवार से माफ़ी मांगता हूं.

क्या है मामला

दरअसल, झारखंड के जमशेदपुर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने बाइक पर दो सवारों युवको को रोका था. ये दोनों बिना हेलमेट पहने हुए थे और बाइक पर सिद्धू मूसेवाला का स्टीकर लगा था. इस पर अधिकारी ने कहा था कि एक तो आपके पास हेलमेट नहीं है, दूसरा आपकी बाइक पर आतंकवादी का स्टीकर लगा हुआ है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था..

How can a Police Officer call my son a tèrrôrîst? He was an artist of world repute. If the officer didn’t know whose photo it was, how can he defame @iSidhuMooseWala who actually gave so much to India on the world stage.

Or is it part of the h@te against anyone wearing a turban? pic.twitter.com/XOKwMHpCrQ

— Sardar Balkaur Singh Sidhu (@iBalkaurSidhu) August 21, 2023