कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को थाम सकते हैं BJP का दामन, ट्वीट कर दिए संकेत

चंडीगढ़. राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई चार अगस्त को भाजपा में शामिल हो सकते हैं. कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं. कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके अपनी मंशा जताने की कोशिश की है. उन्होंने शायराना अंदाज में जो ट्वीट किया है वो भी मजेदार है. कुलदीप बिश्नोई ट्वीट किया है कि घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है.

वहीं बिश्नोई ने एक और ट्वीट करके लिखा कि 4 अगस्त को 10 बजकर 10 मिनट. इस ट्वीट के बाद उनके समर्थकों ने रिप्लाई किया कि भाजपा जॉइन कर रहे हैं. हालांकि कुलदीप के ट्वीट से केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं. बता दें कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ना तय है. कुलदीप बिश्नोई CM मनहोर लाल से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से भी मिल चुके हैं.



बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था. चुनाव में पार्टी के 7 विधायक जीते, परंतु 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे. कुलदीप और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ही पार्टी में रह गए. इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 से पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया.

Don’t be afraid to start over. It’s a chance to build something better this time…

