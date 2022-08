Sonali Phogat Death: सीएम खट्टर ने कहा- चंडीगढ़ में भी करवाएंगे सोनाली के विसरा की जांच

चंडीगढ़. भाजपा नेता और टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट की संदिग्‍ध मौत के मामले में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान आया है. सीएम खट्टर ने कहा कि सोनाली की मौत को लेकर मैंने खुद गोवा के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से बात की है. सोनाली के परिवार ने हत्या की शिकायत दी है. आगे की जानकारी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही लग सकेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि विसरा के सैंपल की जांच गोवा में भी की जा रही है और चंडीगढ़ में भी होगी.

वहीं सोनाली की संदिग्‍ध मौत के बाद परिवार की ओर से सीबीआई जांच की बात पर सीएम खट्टर ने कहा कि जैसा उनके परिवार के लोग कहेंगे वैसा ही किया जाएगा. वे अपनी मांग को यदि लिखित में देंगे तो उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे.

I spoke with CM Goa & police officials. Her family members have written a complaint suspecting murder. Will only know more after post-mortem is done. Viscera samples will be tested there & also in Chandigarh: Haryana CM ML Khattar on Sonali Phogat’s murder pic.twitter.com/z5UJP2vqFu

— ANI (@ANI) August 25, 2022