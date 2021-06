पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई पर अभय चौटाला बोले- अब हुड्डा का जेल जाना तय

अभय ने कहा कि लोगों में सरकार की पोल खुल चुकी है.

चरखी दादरी. इनेलो के प्रधान महासचिव एंव पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला (Abhay Singh Chautala) ने कहा कि हरियाणा में दूसरी पार्टियों के लोग निरंतर इनेलो में शामिल हो रहे हैं और प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि हरियाणा में आने वाली सरकार इनेलो की होगी. अभय ने कहा कि ओपी चौटाला जब दौरे पर निकलेंगे तो हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा (Big change in the politics of Haryana). अभय ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेन्द्र हुड्डा का जेल जाना तय है.



उन्होनें कहा की प्रदेश में इनेलो की सरकार लेकर आने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की जयरत है और इसके लिए गांवों में पंच स्तर तक और शहरों में वार्ड स्तर पर मजबूत किया जाएगा. अभय चौटाला रविवार को दादरी में पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे.



अभय चौटाला ने कहा किसान आंदोलन को सात महीने पूरे हो चुके है और किसान आंदोलन के चलते लोगों में भाजपा व जजपा नेताओं के प्रति भारी नाराजगी है. हालत ऐसे हैं सरकार के मंत्री, विधायक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते. उन्होनें कहा कांग्रेस पार्टी गुटों में बंटी हुई है, इसलिए प्रदेश की जनता इनेलो की तरफ देख रही है और इनेलो कार्यकत्ताओं को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है.



इस मौके पर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती इत्यादि इनेलो पदाधिकारी भी उनके साथ थे. इस दौरान लोगों, व महिलाओं ने अन्य पार्टियों को छोड़ इनेलो का दामन थामा. दूसरी पार्टियों में निशाना साधते हुए अभय सिंह चोटाला ने कहा इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चोटाला की रिहाई हो चुकी है पर हाथ में चोट लगने की वजह से डॉक्टरों ने आराम करने की बात कही है.



अभय चौटाला ने कहा कि जिस दिन प्रदेश के दौरे पर निकलेगें, आज रिहाई होने पर इतनी खलबली मची है. दूसरी पार्टियों में तो उनके आने के बाद क्या होगा. अभय सिंह चोटाला ने कहा सुप्रीमो ओमप्रकाश चोटाला के आने बाद हरियाणा में एक बड़ा बदलाव होने की बात कही.