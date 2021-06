Kisan Andolan: टोहाना थाने पहुंचे सैकड़ों किसान, टिकैत और यादव ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

टोहाना. किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढूनी और संयुक्त किसान मोर्चा नेता योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपने साथी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार रात हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले स्थित टोहाना सदर पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने स्थानीय जजपा विधायक देवेंद्र बबली पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की. हालांकि, बाद में बबली ने किसानों के खिलाफ ‘अनुचित शब्द’ कहने के लिए खेद प्रकट किया.



बबली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करके कहा कि वह उन लोगों को उन कृत्यों के लिए माफ करते हैं जिन्होंने एक जून को उनके साथ किया. उन्होंने कहा, ‘मैंने कुछ शब्द कहे, जो उचित नहीं थे. मैं जनप्रतिनिधि हूं, अत: मैं उन सभी शब्दों को वापस लेता हूं और खेद प्रकट करता हूं.’ समाचार एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले किसान नेता साथी किसानों के साथ टोहाना सदर पुलिस थाने पहुंचे और अपने दो साथियों को रिहा करने की मांग की, जिन्हें बबली के आवास के घेराव के मामले में गिरफ्तार किया गया था.



