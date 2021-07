हरियाणा: लिव-इन में रह रही युवती ने खुद के गले पर मारा ब्लेड, प्रेमी के 2 दिन न मिलने से थी नाराज

नाराज युवती ने प्रेमी के घर के बाहर उठाया ये कदम

A Girl hit the blade on her own throat: प्रेमी दो-तीन दिनों से युवती से मिलने नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो उसके घर पहुंच गई. जब उसने देखा कि घर पर कोई नहीं था तो उसने अपने आप को गर्दन पर ब्लेड मार ली. News18Hindi

जसपाल सिंह

फतेहाबाद. हरियाणा के फतेहाबाद जिले में में लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने खुद की गर्दन पर तेजधार ब्लेड से हमला(hit the blade on her own throat) कर दिया. युवती 2 दिन से प्रेमी के न मिलने से नाराज थी. युवती की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हिसर रेफर कर दिया है. युवती की हालत गंभीर बताई जा रही (The condition of the girl is critical) है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.



मामले के अनुसार युवती का हरनाम सिंह कॉलोनी के रहने वाले लड़के कुलदीप के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी. लड़का दो-तीन दिनों से युवती से मिलने नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसने लड़के के घर आकर कुलदीप को आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया. जब देखा कि घर पर कोई नहीं था तो उसने अपने आप को गर्दन पर ब्लेड मार ली.



इस घटना की सूचना आस पास के रहने वाले लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद एंबुलेंस के द्वारा युवती को उठाकर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया. युवती की हालत गंभीर देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार रेफर कर दिया गया है. प्रत्यक्षदर्शी मौला वासी ने बताया कि युवती कुलदीप के घर आई थी और उसको आवाज लगाई. जब लड़का घर नहीं मिला तो लड़की ने अपनी गर्दन पर खुद ब्लेड मार लिया और इसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस किसको दी गई है.



युवती ने पुलिस से कही ये बात



फ़तेहाबाद शहर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि हरनाम सिंह कॉलोनी में युवती ने अपनी गर्दन पर ब्लड मार लिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे. शहर थाना प्रभारी ने बताया कि युवती ने बयान दिया कि वह एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप कह रही थी और लड़का कुलदीप दो-तीन दिनों से उससे मिलने नहीं आया. उसको डराने के लिए लड़की ने खुद अपनी गर्दन पर ब्लेड मार लिया. वहीं लड़की ने कहा कि मैं किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती.

