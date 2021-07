Hisar News: हिसार के शास्त्री नगर में दो गुटों में झगड़ा, चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

हिसार में दो गुटों में झगड़ा

हिसार. हरियाणा के हिसार जिले के कैमरी रोड स्थित शास्त्री नगर में शनिवार रात दो गुटों में झगड़ा (Clash between two groups) हो गया. इस दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर ताबड़तोड़ फायर भी किए. मामले में सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची (Police reached the spot) और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोल भी बरामद किए है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.



आजाद नगर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर निवासी धर्मपाल और उसके परिवार के अन्य लोगों पर कॉलोनी में आए कुछ युवकों ने गोलियां चलाई. जिससे धर्मपाल और अन्य बाल-बाल बच गए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धर्मपाल का बेटा किसी मामले में जेल में बंद है. हमला करने वाले युवकों का कुछ समय पहले गोलू से झगड़ा हुआ था. इसी बात की रंजिश रखते हुए हमलावरों ने उसके परिवार पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई.



गोलियों के खोल बरामद



हालांकि इस दौरान गोलू के पिता और परिवार के अन्य लोग बाल-बाल बच गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोली के तीन खोल बरामद किए है. एक खोल धर्मपाल के घर से बरामद हुआ, जबकि दो खोल धर्मपाल के घर के नजदीक गली से बरामद हुए.



मामले की जांंच में जुटी पुलिस



फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है. हालांकि घटनास्थल पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी के अनुसार गोलू का जेल में किसी से झगड़ा हुआ था. इसी मामले में हमलावरों ने रंजिश के तहत यह हमला किया. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.