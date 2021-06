हरियाणा: नाबालिग बेटी को पिता और बड़ी बहन ने 50 हजार में बेचा, मां ने कर दी शिकायत

हिसार. हांसी में लगातार दूसरे दिन एक और नाबालिग बाल वधू बनने से बचा ली गई. इस बार मां ने परिवार के खिलाफ जाते हुए अपनी लाडली का बाल विवाह होने से बचाया. आरोप है कि नाबालिग की बड़ी बहन व पिता ने मिलकर बच्ची को 50 हजार में बेच दिया (Minor girl was sold for 50 thousand) था. लड़के वालों की तरफ से बारात की तैयारी की जा रही थी. लेकिन इसी दौरान अपनी मासूम बेटी के आंसू देखकर मां का ह्रदय पसीज गया और सूचना पुलिस को दे दी. पुलिस टीम ने न्यू आटो मार्केट के पीछे झुग्गियों में कार्रवाई करने के लिए छापा मारा, लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए लड़की के पिता व बड़ी बहन मौके से फरार (Father and elder sister absconded) हो गई.



प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू आटो मार्केट के पीछ झुग्गियों में कुछ परिवार रहते हैं. जिला संरक्षण अधिकारी को मां ने सूचना दी कि उसकी बेटी का उसकी पति व बड़ी बेटी ने ही दाम लगा दिया है. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची गई. पुलिस टीम को आते देख लड़की के पिता व बड़ी बहन मौके से भाग गए.



पुलिस टीम इसके बाद लड़की के ससुराल गई और वहां जाकर नोटिस जारी किया. जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी ने नोटिस जारी कर परिवार को मंगलवार को सदर थाना हांसी में तलब किया है. इससे पूर्व रविवार को भी महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी की टीम ने बोगा राम कॉलोनी में एक बाल विवाह को रुकवाया था. परिवार द्वारा 14 वर्ष की लड़की का विवाह 39 वर्ष के व्यक्ति से किया जा रहा था. इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया था.



नोटिस भेज थाने में तलब कियामहिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी ने बताया कि हांसी में सोमवार को एक और बाल विवाह की शिकायत मिली थी. जिसके बाद हांसी की टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया था, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य मौके से भाग गए. उन्हें नोटिस दिया गया है व मंगलवार को सदर थाना में तलब किया गया है.