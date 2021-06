Hisar News: फायरिंग कर बाप-बेटे से लूटे 4.25 लाख, पैसों को जमीन में दबाया

Loot in Hisar: लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने बैंक से 4 लाख 25 हजार रुपये लेकर लौट रहे बाप-बेटे से रुपये लूटे थे.

हिसार. नारनौंद के लोहारी-मोठ रोड पर पिता-पुत्र पर फायरिंग कर लूट करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने लूटी गई रकम व अवैध पिस्तौल बरामद (Looted money and illegal pistol recovered) कर ली है. तीन आरोपियों को लूटी गई रकम को तीन हिस्सों में बांटकर छुपा रखा था. किसी ने संदूक में तो किसी ने अपने प्लॉट में मिट्टी खोदकर पैसों को दबा दिया (Buried the money by digging the soil) था.



बता दें कि बीते 15 जून को लोहारी-मोठ रोड पर बैंक से पैसे निकालकर जा रहे श्रीनिवास व कृष्ण से 4.25 लाख रुपये की रकम बाइक सवार तीन युवकों ने लूट ली थी. लूटरों ने फायरिंग करते हुए श्रीनिवास को घायल कर दिया था. इस मामले में साइबर सेल व सीआइए-टू टीम ने इंस्पेक्टर विजय तंवर की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए गामड़ा गांव निवासी दीपक, प्रदीप व सोनू को गिरफ्तार किया था. आरोपियों का पुलिस को कोर्ट से चार दिनों का रिमांड हासिल हुआ था जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ करते हुए आरोपियों के कब्जे से नकदी बरामद कर ली है.



4.25 लाख रुपये की रकम बरामद



पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि लूट की वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने आपस में ही लूटी गई 4.25 लाख रुपये की रकम को बांट लिया था. तीनों आरोपी युवक निश्चिंत थे कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगा. लूटी गई रकम को एक आरोपि युवक ने अपने प्लाट में जमीन के नीचे दबा दिया था जबकि एक आरोपी ने अपने घर के संदूक में पैसों को रख दिया था. रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ के आधार पर निशानदेही करते हुए सीआइए टीम ने 4.25 लाख रुपये की रकम बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है.



315 बोर की पिस्तौल व एक खाली कारतूस का खोल भी बरामद



इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई 315 बोर की पिस्तौल व एक खाली कारतूस का खोल भी बरामद हुआ है. वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों को दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.