Omicron in Haryana: हरियाणा में मिला Omicron का पहला मामला, पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव

हिमांशु नारंग

करनाल. हरियाणा में ओमिक्रॉन का पहला मामला करनाल First Case of Omicron Found in Haryana) में सामने आया है. ओमिक्रॉन पॉजिटिव (Omicron Positive) व्यक्ति पुर्तगाल से लौटा था, जो पहले कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) आया था. इसके बाद उसका ओमिक्रॉन टेस्ट (Omicron Test) के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया.

22 दिसंबर यानि आज शाम को आई रिपोर्ट में ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है. अब उसके लड़के का भी ओमिक्रॉन का सैंपल दिल्ली भेजा गया है. साथ ही दूसरे परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा. दोनों बाप-बेटे को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

स्वास्थ्य विभाग ने 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए हैं. स्कूल और घरों में जाकर सैंपलिंग भी की जा रही है. हाई रिस्की देशों से आए 4 लोगों के सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं. एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. जिले में 17 एक्टिव केस हैं. 1300 लोग विदेशों से आ चुके हैं. इनमें 119 ट्रेस नहीं हुए हैं.

लोग नहीं कर रहे कोविड नियमों का पालन

CMO डाॅ. योगेश शर्मा ने कहा को कोविड-19 को लेकर लोग लापरवाह हो गए हैं. ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. बाजारों और कार्यक्रमों में भीड़ जुट रही है. कोविड-19 का खतरा फिलहाल टला नहीं है, लोगों को अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. धीरे-धीरे कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं.

दूसरी लहर में भी ऐसे ही बढ़े थे पॉजिटिव केस

सीएमओ डाॅ. योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में भी पॉजिटिव केसों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी थी. पहले जनवरी में एक-दो केस आना शुरू हुआ था. 15 फरवरी के बाद केसों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया. दिसंबर के पहले सप्ताह में एक दिन में एक केस आ रहा था, दूसरे सप्ताह में एक दिन में दो-दो केस आने लगे. अब 3 दिनों में दस पॉजिटिव आ चुके हैं.

पुलिस नहीं काट रही मास्क का चालान

पुलिस ने दो तीन माह से मास्क के चालान नहीं काट रही है. इसलिए भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं. कोरोना की दूसरी लहर में मास्क के 400 से 500 चालान प्रतिदिन काटे जाते थे. बाजारों में लोग न मास्क का प्रयोग कर रहे, न सोशल डिस्टेंसिंग का, सजग नहीं हुए तो फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे.

Tags: Omicron Alert, Omicron Infection, Omicron variant