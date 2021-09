Karnal Farmers Protest: योगेन्द्र यादव और राकेश टिकैट को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, किसानों पर पानी की बौछार

करनाल. संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) द्वारा हरियाणा के करनाल (Karnal) में आयजित किसान महापंचायत को लेकर एक बड़ी खबर है. कहा जा रहा है कि करनाल प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत विफल हो गई है. ऐसे में किसान मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के लिए चल पड़े. वहीं, पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रास्ते में वाटर कैनन (Water Cannon) का प्रयोग किया. किसान नेता योगेन्द्र यादव ने कहा है कि पुलिस ने मुझे और राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं को नमस्ते चौक से हिरासत में ले लिया था. हालांकि, बाद में योगेन्द्र यादव ने बताया कि किसानों के भारी दबाब और प्रदर्शन के कारण पुलिस ने सभी साथियों को बसों से उतार दिया. सभी नेता पैदल आगे बढ़ रहे हैं.

वहीं, किसान नेता राकेश टिकैट ने कहा है कि हम किसान साथियों के साथ करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन युवाओं के जोश के आगे पुलिस को छोड़ना पड़ा. किसान साथियों के साथ सचिवालय पर उपस्थित हूं. लड़ाई जारी रहेगी. साथ ही राकेश टिकैट ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों पर करनाल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आप तैयार रहें.

#WATCH | Protesting farmers hop over barricades amid police deployment on their way to Mini Secretariat in Karnal, Haryana pic.twitter.com/Go8kk1UVmx

— ANI (@ANI) September 7, 2021