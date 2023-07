नूंह. हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूंह जिले में सोमवार को बृज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान तीव्र सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर बुधवार तक क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. हालात को देखते हुए पूरे इलाके में धारा-144 भी लागू कर दी गई है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है, ‘…हरियाणा राज्य के नूंह जिले में प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों, आंदोलनकारियों और असामाजिक तत्वों द्वारा तीव्र सांप्रदायिक तनाव, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में बाधा की स्थिति उत्पन्न की गई है.’ उपायुक्त ने मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए रात 8.30 बजे दोनों गुटों की बैठक बुलाई है.

#WATCH | Aftermath of clash that broke out between two groups in Haryana’s Nuh today. pic.twitter.com/yyVp10Hwzr

— ANI (@ANI) July 31, 2023