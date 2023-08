नूंह. हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर नूंह जिले में हुई हाल की झड़पों के दौरान नल्हड़ मंदिर में फंसी महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के दावों का खंडन किया है और इसे ‘झूठी कहानी’ करार दिया है. रोहतक रेंज की एडीजीपी ममता सिंह (ADGP Mamta Singh) ने यौन उत्पीड़न के दावों को खारिज करते कहा कि ‘सोशल मीडिया पर कल से एक कहानी चल रही है कि जिस दिन श्रद्धालु नलहर मंदिर में फंसे थे, इस दौरान वहां कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ बलात्कार जैसे भयानक अपराध हुए.’ एडीजीपी सिंह ने कहा कि ‘मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह झूठ है, पूरी तरह अफवाह है.’

एडीजीपी ममता सिंह ने कहा कि वह झड़प के दौरान मंदिर में मौजूद थीं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई. सिंह ने नूंह हिंसा जांच में प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ‘हम सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं. मैं उन लोगों को चेतावनी देती हूं जो हालात को बिगाड़ने के लिए अफवाहें पोस्ट कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. हरियाणा पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. अब तक पूरे हरियाणा में लगभग 104 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 216 गिरफ्तारियां की गई हैं और 83 निवारक गिरफ्तारियां की गई हैं.’

#WATCH | Haryana | ADGP Mamta Singh gives details on Nuh violence investigation; says, “We are monitoring the social media. I warn those who are posting rumours to disrupt the situation – their attempts will not be allowed to succeed. Haryana Police will take strict… pic.twitter.com/pDFDuYipKi

— ANI (@ANI) August 5, 2023