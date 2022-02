VIDEO: नशे में धुत्त शराबी ने 112 पर किया कॉल, पुलिस पहुंची तो बोला- मैं तो चेक कर रहा था गाड़ी आएगी या नहीं

तारा ठाकुर

पंचकूला. हरियाणा के पंचकूला (Panchkula) जिले में एक शराबी को शराब (Alcohol) का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने पुलिस (Police) को ही फोन घुमा दिया. नशे में धुत्त व्यक्ति ने आधी रात में डायल 112 पर कॉल कर दी. फिर क्या था, पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए. घटना पचंकूला के रायपुररानी की है. जहां एक शराबी आधी रात में पुलिस के होश उड़ा दिए. जब पुलिस उसके पास पहुंची तो शराबी ने बोला कि मैं तो देखना चाहता था कि पुलिस की गाड़ी आती भी है या नहीं.

पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है जो अब जमकर वायरल हो रहा है. हरियाणा के IPS स्पोर्ट्स डायरेक्टर पंकज नैन ने भी इस व्यक्ति की वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे अबतक 7000 से अधिक लोग देख चुके हैं. आइपीएस पंकज नैन वीडियो की कैप्शन में लिखा कि पीने के बाद जनता को पुलिस की याद आती है. दो दिन से पुलिस की गाड़ी नहीं दिखी तो 112 पर फोन मिला लिया.

बता दें कि रायपुररानी के गांव टपरियां के 42 वर्षीय नरेश कुमार जो कि मेहनत मजदूरी करता है. नरेश का एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है. वायरल वीडियो में नशे में धुत व्यक्ति से पुलिस जवान पूछ रहा है कि आपने 112 नंबर पर कॉल किया. इस पर नशे में झूल रहे नरेश कुमार ने बोला कि शाम पांच बजे वाली गाड़ी आ नहीं आ रही थी. मैं पैदल जा रहा था और कोई गाड़ी भी नहीं दिखी. इसलिए कॉल करके देखना चाह रहा था कि पुलिस काम कर रही है या नहीं.

पीने के बाद जनता को पुलिस की याद आती है। 2 दिन से पुलिस की गाड़ी नही दिखी तो 112 पे फ़ोन मिला लिया 😀😀. घटना पंचकूला की है ।

( PS – Police resources are already scarce , don’t misuse them 🙏) @police_haryana @112Haryana pic.twitter.com/5aQFLhs3Aq

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) February 9, 2022