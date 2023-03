RSS Meeting: महिलाओं को शाखा से जोड़ेगा RSS, संघ की बैठक में किन-किन बातों पर होगा मंथन?

पानीपत. हरियाणा के पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS Meeting) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आगाज हो गया है. समालखा में आरएसएस की वार्षिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित करीब 1400 से अधिक संघ प्रतिनिधि पहुंचे हैं. बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं. रविवार को सरसंघसंचालक मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है.

जानकारी के अनुसार, बैठक में हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन होगा. साथ ही मुस्लिम समुदाय को साधने को लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा होगी. 14 मार्च तक यह बैठक होगी, जिसमें संघ में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. पट्टीकल्याणा स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा परिसर में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भय्याजी जोशी भी पहुंचे हुए हैं. ज्वाइंट सचिव डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ की शाखा से किस तरह से महिलाओं को जोड़ा जाएगा. इस बात पर मीटिंग में मंथन होगा.

There will be a discussion in the meeting on connecting women with ‘Shakhas’: Dr Manmohan Vaidya, RSS Joint General Secretary on Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha at Panipat pic.twitter.com/EX9Gr1DM03

— ANI (@ANI) March 12, 2023