रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे रेवाड़ी, विशेष ट्रेन से दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड का किया मुआयना, देखें Video

रेवाड़ी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने रेवाड़ी के पाली पहुंचकर एक विशेष ट्रेन (Special Train) से दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड (Delhi-Rewari Division) का मुआयना किया. इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि किसान और छोटे व्यापारी अपने किसी भी सामान को छोटे-छोटे कंटेनर द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं. रेल मंत्री ने ग्रामीणों से भी बात की. जिसमें उन्होंने कहा कि हम आप सभी के हित के लिये हर संभव कदम उठायेंगे, जिसका लाभ सभी वर्ग के लोग ले सकेंगे.

उत्तर पश्चिम रेल्वे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के साथ रेल मंत्री अश्विनी ने रेवाड़ी के आसपास स्थित कंटेनर का अवलोकन किया और वहां स्थित लोगों से सारी उपयोगिता की जानकारी ली. साथ ही हर एक चीज को बारीकी से समझा. इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि इन कंटेनर का उपयोग सिर्फ छोटे व्यापारी, किसान और उद्यमियों के लिये किया जा रहा है. अश्विनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है कि सरकार की हर योजना का लाभ देश का हर छोटा- बड़ा व्यक्ति उठा रहा है.

Hon’ble Minister of Railways Shri Ashwini Vaishnaw inspected Delhi – Rewari section & interacted with officials of Railways.

He motivated officials to think about improving & transforming Railways. pic.twitter.com/q7E4ltmpik

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 19, 2021